Milan, Adli: “Ho guardato Roberto Baggio per ispirarmi, mi piace molto” (Di lunedì 11 luglio 2022) Yacine Adli, nuovo acquisto del Milan, si è presentato alla stampa in conferenza: le sue parole sulla scorsa stagione e sul passato rossonero Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Yacine, nuovo acquisto del, si è presentato alla stampa in conferenza: le sue parole sulla scorsa stagione e sul passato rossonero

Pubblicità

AntoVitiello : Yacine #Adli si presenta: 'Sono un centrocampista atipico, riesco a svolgere questo ruolo in diverse posizioni. Son… - acmilan : ??? 'AC Milan is bigger than everything': Yacine's first thoughts in Rossonero ??? ??? Adli si presenta: 'Il Milan è… - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Le parole di Yacine #Adli nella conferenza stampa di presentazione - amoflorenzi : @NandoPiscopo1 @Maicuntent1986 @LeviAck8_ @niccobiancalani @russ_mario1 Che poi il Milan in quel ruolo ha già CDK, Diaz, adli e Krunic. - bibi1767 : Le due conf stampa impeccabili #adli 21enne bello cazzuto #origi maturo e serio. Da Milan #acmilan avanti cosi -