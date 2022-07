Lorella Cuccarini torna ad Amici come prof di canto: “Non avrebbe senso interrompere” (Di lunedì 11 luglio 2022) Lorella Cuccarini torna come professoressa di canto ad Amici 22. Dopo la cattedra di danza e una stagione come coach di canto, la conduttrice tornerà ad insegnare nel talent show di Maria De Filippi. Lo ha confermato durante un’intervista a Leggo in cui ha anche accennato ad un possibile ritorno di Raimondo Todaro come insegnante di ballo. “È un’esperienza talmente bella che non avrebbe senso interromperla. Si tratta accompagnare dei ragazzi che inseguono un sogno cercare di proteggerli, fare le scelte giuste per loro. Ricordo quando avevo la loro età: con Fantastico mi piovve addosso una popolarità inattesa. Ma ero cosciente che quello fosse solo un punto di partenza. Credo lo ... Leggi su zon (Di lunedì 11 luglio 2022)essoressa diad22. Dopo la cattedra di danza e una stagionecoach di, la conduttrice tornerà ad insegnare nel talent show di Maria De Filippi. Lo ha confermato durante un’intervista a Leggo in cui ha anche accennato ad un possibile ritorno di Raimondo Todaroinsegnante di ballo. “È un’esperienza talmente bella che noninterromperla. Si tratta accompagnare dei ragazzi che inseguono un sogno cercare di proteggerli, fare le scelte giuste per loro. Ricordo quando avevo la loro età: con Fantastico mi piovve addosso una popolarità inattesa. Ma ero cosciente che quello fosse solo un punto di partenza. Credo lo ...

