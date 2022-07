Le 3 testimonianze più belle della Piazza dedicata a Raffaella Carrà (Di lunedì 11 luglio 2022) A Madrid è stata inaugurata una Piazza dedicata a Raffaella Carrà. Abbiamo trovato tre foto su Instagram che rendono omaggio a questa location così speciale. È passato più di un anno dalla morte di Raffaella Carrà. La cantante e Signora dello Spettacolo e della Televisione ha lasciato veramente un vuoto nella vita di tante persone L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 11 luglio 2022) A Madrid è stata inaugurata una. Abbiamo trovato tre foto su Instagram che rendono omaggio a questa location così speciale. È passato più di un anno dalla morte di. La cantante e Signora dello Spettacolo eTelevisione ha lasciato veramente un vuoto nella vita di tante persone L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

redazioneiene : La morte a 18 anni di Serena Mollicone è legata a una caserma dei carabinieri? Con @Veronica Ruggeri vi raccontiamo… - ValerioMoggia : @MariuzzoAndrea Molto interessante, come cosa. Ma si sa già in che modo daranno più spazio alle donne, dato che non… - letteratume : RT @LuciaLibri: Oggi, nel 1979, la scomparsa di Tommaso Landolfi. Lo ricordiamo con un articolo di @simonebachechi sul suo perturbante e fa… - Tullia01 : RT @redazioneiene: La morte a 18 anni di Serena Mollicone è legata a una caserma dei carabinieri? Con @Veronica Ruggeri vi raccontiamo vent… - Eedaii : RT @EmiliaUA: ...dopo un mese e mezzo di #Speranza, #Draghi, #Lorenzin, #MinisteroSanitá e 'il SSN migliore e più forte' come disse Speranz… -

"Come l'oceano". Proseguono le iniziative in ricordo di Lucio Dalla ... i quadri molti dei quali realizzati dai suoi amici artisti, le testimonianze di coloro che lo ... Tobia (Umberto) Righi, condivideranno con tanti artisti amici di Lucio il ricordo di uno dei più ... "JEFF BUCKLEY: ETERNAL LIFE" Una Mostra di Merri Cyr a Locorotondo (Ba) Testimonianze preziose e inedite che tracciano la rapidissima ascesa al successo di Buckley e ... offrendo una visione sorprendentemente personale di una delle più misteriose leggende musicali di tutti ... TeleAmbiente TV ... i quadri molti dei quali realizzati dai suoi amici artisti, ledi coloro che lo ... Tobia (Umberto) Righi, condivideranno con tanti artisti amici di Lucio il ricordo di uno dei...preziose e inedite che tracciano la rapidissima ascesa al successo di Buckley e ... offrendo una visione sorprendentemente personale di una dellemisteriose leggende musicali di tutti ... Escursionista travolto da una valanga di ghiaccio – VIDEO