Ispettori della Procura in Municipio, la sindaca: "Siamo tranquilli e sereni" (Di lunedì 11 luglio 2022) "Siamo tranquilli e sereni". Così la sindaca di Cassina de' Pecchi Elisa Balconi dopo che due venerdì fa, come riportato dalla Gazzetta della Martesana del 9 luglio 2022, gli Ispettori della Procura sono piombati in Municipio per acquisire documenti inerenti il project financing per la riqualificazione della piscina comunale.

