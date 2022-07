In Inghilterra cambia il testo di latino adottato a scuola: più spazio alle donne (Di lunedì 11 luglio 2022) Novità nell'edizione di "Cambridge Latin Course", il più diffuso libro di testo per lo studio del latino nelle scuole inglesi, che sarà pubblicato il mese prossimo, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico 2022-23. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022) Novità nell'edizione di "Cambridge Latin Course", il più diffuso libro diper lo studio delnelle scuole inglesi, che sarà pubblicato il mese prossimo, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico 2022-23. L'articolo .

Pubblicità

zazoomblog : Milan dall'Inghilterra: il Leeds rinuncia a De Ketelaere e cambia obiettivo - #Milan #dall'Inghilterra:… - GWWallace885 : Ma dai cosa cambia? L'Inghilterra si alleerà alla Russia, ma dai #skytg24 - GWWallace885 : Non mi fa stare tanto tranquilla questo incipit, non mi fa venire attacco di panico come altre volte, ma è una buon… - GWWallace885 : Bah la storia dell'Inghilterra non cambia, in modo più clamoroso o più nascosto resteranno i secondini dell'america #skytg24 - giuseppe19861 : @d_arco75 come ti ho detto lotito ha alzato il telefono e romagnoli con raiola hanno preso tempo perche' loro vogli… -