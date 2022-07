Il falso cieco tradito dal lato B della signora

(Di lunedì 11 luglio 2022) E' una storia di falsi ciechi. Un sessantenne torinese si è voltato a guardare il“B” di una passante e la sua finta cecità è stata smascherata da una guardia di finanza. Il suddetto era riuscito ad ottenere una pensione d'invalidità per 4 anni, sempre con la storiacecità. E allora ci poteva stare attento e dimenticare che esistono le donne e non lasciarsi andare a sguardi vogliosi e indiscreti.

