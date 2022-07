Gruppo Volkswagen - Cariad in difficoltà: possibili ritardi nel lancio delle nuove elettriche (Di lunedì 11 luglio 2022) Cariad, la divisione informatica del Gruppo Volkswagen, starebbe affrontando difficoltà così profone da mettere a rischio la pianificazione di prodotto dei vari marchi del costruttore tedesco. In particolare, secondo indiscrezioni lanciate da Automobilwoche, le recenti modifiche organizzative volute dall'amministratore delegato Herbert Diess avrebbero determinato diversi ritardi nello sviluppo di importanti modelli dell'Audi, della Porsche e della Bentley: per esempio, il lancio dell'ammiraglia della Casa di Ingolstadt sviluppata dall'unità Artemis sarebbe stato spostato al 2027, tre anni dopo le previsioni originarie. Problemi alla Porsche e alla Bentley. La rivista tedesca parla di possibili ritardi anche per la variante elettrica della Porsche Macan ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 luglio 2022), la divisione informatica del, starebbe affrontandocosì profone da mettere a rischio la pianificazione di prodotto dei vari marchi del costruttore tedesco. In particolare, secondo indiscrezioni lanciate da Automobilwoche, le recenti modifiche organizzative volute dall'amministratore delegato Herbert Diess avrebbero determinato diversinello sviluppo di importanti modelli dell'Audi, della Porsche e della Bentley: per esempio, ildell'ammiraglia della Casa di Ingolstadt sviluppata dall'unità Artemis sarebbe stato spostato al 2027, tre anni dopo le previsioni originarie. Problemi alla Porsche e alla Bentley. La rivista tedesca parla dianche per la variante elettrica della Porsche Macan ...

