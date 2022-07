Governo: M5S non vota dl aiuti ed è incognita Senato, Draghi al Colle da Mattarella (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Una giornata sulle montagne russe, in cui il termometro della crisi segna rosso. Salvo scendere precipitosamente in serata, dopo l'incontro culmine con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Mario Draghi arriva di buon mattino a Palazzo Chigi, in agenda una girandola di incontri. Vede dapprima Daniele Franco, poi la ministra Marta Cartabia, quindi il responsabile della Salute Roberto Speranza e infine Andrea Orlando, alla vigilia dell'atteso incontro con i sindacati. Intanto alla Camera i 5 Stelle, come da attese, non partecipano al voto sul dl aiuti, dopo aver votato la fiducia al Governo giovedì scorso. "Nulla di nuovo, era una decisione già chiara e già annunciata", una "questione di coerenza e di linearità", taglierà corto Conte con i cronisti arrivando alla sede di via ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Una giornata sulle montagne russe, in cui il termometro della crisi segna rosso. Salvo scendere precipitosamente in serata, dopo l'incontro culmine con il Capo dello Stato, Sergio. Marioarriva di buon mattino a Palazzo Chigi, in agenda una girandola di incontri. Vede dapprima Daniele Franco, poi la ministra Marta Cartabia, quindi il responsabile della Salute Roberto Speranza e infine Andrea Orlando, alla vigilia dell'atteso incontro con i sindacati. Intanto alla Camera i 5 Stelle, come da attese, non partecipano al voto sul dl, dopo averto la fiducia algiovedì scorso. "Nulla di nuovo, era una decisione già chiara e già annunciata", una "questione di coerenza e di linearità", taglierà corto Conte con i cronisti arrivando alla sede di via ...

