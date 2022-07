Governo | Draghi al Quirinale**

(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - A quanto si apprende in ambienti parlamentari, il presidente del Consiglio, Mario, è a colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un'analisi della situazione politica dopo la decisione del Movimento 5 stelle di non partecipare al voto finale alla Camera sul Dl Aiuti.

Pubblicità

GianlucaVasto : La renziana che si occupa di taxi e ncc è ancora al Governo o Draghi l'ha già rimossa? ... 'uber' alles - Ettore_Rosato : Sostegno al governo Draghi, Ucraina,lavoro,energia, futuro.Tante cose su cui lavorare e confrontarci. Sabato pross… - AndreaMarcucci : La scelta politica del #M5S è grave. Indebolire o mettere a rischio il governo in queste settimane è da scellerati.… - StefaniaSince82 : RT @IlContiAndrea: #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023 Ed è… - SweetSofia113 : RT @IlContiAndrea: #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023 Ed è… -

'Questonon si fa senza i Cinquestelle'. Cosa potrebbe succedere, dunque, se i ... molti scommettono che in caso di addio Cinquestelle Marionon avrebbe altra scelta che salire al Colle ...Con la guerra in Ucraina e una inflazione all'8 per cento il M5S di Giuseppe Conte ormai pensa solo a se ...Roma, 11 lug. (askanews) - La temperatura in casa Cinque Stelle resta rovente, e tra gli alleati ora c'è chi evoca addirittura il pericolo di ...Roma, 11 lug. Il premier Mario Draghi attorno alle 18.30 ha lasciato Palazzo Chigi dopo una girandola di incontri con i ministri. Il presidente del Consiglio ha ...