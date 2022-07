F1 | George Russell | “Penso che la sanzione per l’incidente sia dura”

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 luglio 2022)esprime il proprio parere alla stampa al termine del Gran Premio d’Austria, 11ma manifestazione del Mondiale F1 2022. Il britannico è stato rallentato nella sua corsa dopo un contatto con il messicano Sergio Perez (Red Bull), out nelle prime fasi di gara. Il portacolori della Mercedes ha affermato alla stampa come riporta ‘Speedweek.com’. “Sono partito quarto in griglia e sono arrivato nella medesima posizione. Probabilmente avrei dato per scontato questa situazione se avessi saputo come sarebbe andata a finire”. L’ex campione della FIA F2 ha continuato dicendo: “che lapersia. Perez mi ha attaccato dall’esterno. Avevo Carlos Sainz davanti a me e dovevo guidare l’apice della curva. Non ho visto all’esterno e mi sono toccato con la Red ...