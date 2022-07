EvenFi in crowdfunding: il portale fintech che aiuta startup e PMI a trovare fondi (Di lunedì 11 luglio 2022) EvenFi è un agente finanziario regolarmente autorizzato: il suo obiettivo principale è democratizzare l’accesso al credito per tutte quelle società, come le startup e le PMI innovative, che non riescono a ottenere finanziamenti attraverso i canali tradizionali. Lo fa grazie a una tecnologia proprietaria comprensiva di core banking, per eseguire in autonomia le principali operazioni tipiche di ogni istituto finanziario, abbattendo tempistiche e burocrazia e con il supporto di un team che investe direttamente nelle aziende selezionate. In questo modo si garantisce doppiamente la qualità dei progetti presentati in piattaforma. La soluzione per il credito di startup e PMI Secondo un’indagine dell’European Commission, una PMI europea su quattro incontra problemi nel richiedere un prestito agli istituti bancari (dati 2020). “Grazie al ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 luglio 2022)è un agente finanziario regolarmente autorizzato: il suo obiettivo principale è democratizzare l’accesso al credito per tutte quelle società, come lee le PMI innovative, che non riescono a ottenere finanziamenti attraverso i canali tradizionali. Lo fa grazie a una tecnologia proprietaria comprensiva di core banking, per eseguire in autonomia le principali operazioni tipiche di ogni istituto finanziario, abbattendo tempistiche e burocrazia e con il supporto di un team che investe direttamente nelle aziende selezionate. In questo modo si garantisce doppiamente la qualità dei progetti presentati in piattaforma. La soluzione per il credito die PMI Secondo un’indagine dell’European Commission, una PMI europea su quattro incontra problemi nel richiedere un prestito agli istituti bancari (dati 2020). “Grazie al ...

