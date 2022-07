Dopo lo strappo M5s alla Camera | Draghi da Mattarella L’ombra della verifica e del voto in autunno

(Di lunedì 11 luglio 2022)quindi è salito al Colle, e la notizia è di primaria grandezza. La voce girava oggi insistente a Montecitorio,che si era saputodecisione dei deputati 5 stelle di uscire dall’aula al momento delfinale sul Decreto Aiuti: «Attenti chevuole andare daa consultarsi sulla nuova situazione. E vuole farlo prima che Conte faccia uscire i suoi anche al Senato». E si sa che al Senato ilfinale sul provvedimento coinciderà – per via del diverso regolamento rispetto– con ildi fiducia. Si verificherebbe cioè il fatto inedito di un partito, il più votato alle scorse elezioni, che pur facendo partemaggioranza non vota la fiducia al governo. ...

...( 266 voti a favore e 47 contrari) ma il (preoccupante) dato politico di giornata è lodel ... Subitola decisione del Movimento, il Premier Mario Draghi è salito al Colle per un colloquio ...Nel pomeriggio il M5s non ha partecipato al voto sul dl aiuti,aver votato la scrosa settimana la fiducia sul provvedimento. Leggi anchedi M5s, non vota il Dl Aiuti. Berlusconi chiede ...(Teleborsa) - Semaforo verde dell'Aula della Camera al dl Aiuti( 266 voti a favore e 47 contrari) ma il (preoccupante) dato politico di giornata è lo strappo del Movimento Cinque Stelle, ...