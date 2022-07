Dl Aiuti | Bergamini | ' scelta M5S ha impatto su maggioranza e ostacola governo'

(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Dispiace che il Movimento 5 Stelle abbia deciso di non partecipare al voto finale su un decreto che si chiama. Una misura che stanzia circa 20 miliardi per famiglie ed imprese colpite dalla crisi energetica ed economica. Non possiamo derubricare questaperché ha certamente unsignificativo sugli equilibri dellaoltre ad imporre ostacoli all'azione del". Così Deborah, deputata di Fi e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlameno, intervenendo a T24, il quotidiano economico della Toscana. "Questo Esecutivo di unità nazionale, nato dalla lungimiranza del presidente Silvio Berlusconi, è nato -ricorda- per portare avanti 3 missioni: superare l'emergenza pandemica, riportare i ragazzi a scuola e restituire loro ...

Dl aiuti 2022 sono 266 sì e 47 no alla Camera, il M5s non vota • TAG24 Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "Dispiace che il Movimento 5 Stelle abbia deciso di non partecipare al voto finale su un decreto che si chiama Aiuti. Una misura che stanzia circa 20 miliardi per famiglie ed imprese colpite dalla crisi energetica ed economica. Non possiamo derubricare questa scelta perché ha certamente un impatto significativo sugli equilibri della maggioranza oltre ad imporre ostacoli all'azione del governo". C'è l'ok della Camera per il via libera al dl Aiuti 2022. Il testo, è stato approvato a Montecitorio con 266 voti a favore e 47 contrari. Ora lo step successivo è il Senato, dove dovrà essere approvato.