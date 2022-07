De Ligt Bayern Monaco, summit tra i bavaresi e Rafaela Pimenta. Ultime (Di lunedì 11 luglio 2022) De Ligt Bayern Monaco, summit in corso tra esponenti del club bavarese e Rafaela Pimenta per il difensore della Juve Nel primo pomeriggio Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, è arrivato a Torino per cercare di trovare un accordo per l’acquisto del cartellino di Matthijs De Ligt. Giornata chiave per il futuro del difensore olandese, che vorrebbe lasciare la Juve per unirsi alla società bavaresi. Secondo quanto riferisce Sky Sport, in questo momento è in corso un summit con Rafaela Pimenta, che gestisce la procura del difensore. Potrebbero essere ore decisive. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Dein corso tra esponenti del club bavarese eper il difensore della Juve Nel primo pomeriggio Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del, è arrivato a Torino per cercare di trovare un accordo per l’acquisto del cartellino di Matthijs De. Giornata chiave per il futuro del difensore olandese, che vorrebbe lasciare la Juve per unirsi alla società. Secondo quanto riferisce Sky Sport, in questo momento è in corso uncon, che gestisce la procura del difensore. Potrebbero essere ore decisive. L'articolo proviene da Calcio News 24.

