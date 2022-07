Crollo giostra, lo schianto poche ore prima della rimozione dell’impianto (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPalma Campania (Na) – Il Crollo della giostra di ieri sera a Palma Campania (Napoli) è avvenuto poche ore prima della chiusura e del trasferimento dell’impianto. Lo si apprende dal sindaco, Nello Donnarumma: “I giostrai avevano chiesto una proroga che però il Comune non aveva concesso, dal momento che quest’anno non si sarebbero svolti i soliti festeggiamenti per la Madonna delle Grazie“. Dunque stamattina le giostre, allestite una settimana fa, sarebbero state tutte smontate. L’apertura di un’area giochi in via Querce a Palma Campania è, spiega il sindaco, una vecchissima tradizione locale nel periodo della ricorrenza religiosa, che era stata mantenuta anche quest’anno, pur senza la festa popolare. I ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPalma Campania (Na) – Ildi ieri sera a Palma Campania (Napoli) è avvenutoorechiusura e del trasferimento. Lo si apprende dal sindaco, Nello Donnarumma: “Ii avevano chiesto una proroga che però il Comune non aveva concesso, dal momento che quest’anno non si sarebbero svolti i soliti festeggiamenti per la Madonna delle Grazie“. Dunque stamattina le giostre, allestite una settimana fa, sarebbero state tutte smontate. L’apertura di un’area giochi in via Querce a Palma Campania è, spiega il sindaco, una vecchissima tradizione locale nel periodoricorrenza religiosa, che era stata mantenuta anche quest’anno, pur senza la festa popolare. I ...

