Pubblicità

8597a : ho veramente sprecato 20 minuti della mia vita a vedere korn e win alle prese con il ciclo mestruale e sono pure contenta di ciò - infoitestero : Ciclo mestruale e pantaloncini bianchi, le calciatrici inglesi agli Europei: «Un problema, cambiamo colore» - infoitestero : Inghilterra, la richiesta delle calciatrici: niente più pantaloncini bianchi col ciclo mestruale - infoitestero : Ciclo mestruale, calciatrici e tenniste contro dress code bianco: 'Un problema in quel periodo' - Luce - elleci42 : @ottogattotto Volevi dire Conte e il suo perenne ciclo mestruale -

Per le donne in età fertile ogni mese c'è un appuntamento immancabile che se si è in buona salute viene rispettato: l'arrivo del. Questo per ogni persona però significa una cosa diversa. C'è chi soffre di crampi, chi comincia a sentirsi irritabile e infine chi subisce dei peggioramenti estetici. Ad esempio ...Intanto continua la battaglia delle calciatrici dell'Inghilterra contro i pantaloncini bianchi che nel periodo delpossono rappresentare un problema. Ne aveva parlato l'attaccante ...A causa delle temperature alte aumenta il rischio di contrarre infezioni e infiammazioni all’apparato uro-genitale che possono essere prevenute con un’igiene mirata e delle sane abitudini ...L'intelligence USA può fare un uso distorto dei dati dei cittadini Ue raccolti e trattati dalle aziende d’oltreoceano, che possono essere usati per la sorveglianza, per le azioni antiterrorismo o per ...