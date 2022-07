Charles Leclerc è raggiante: “Ferrari, avevo bisogno di questa vittoria” (Di lunedì 11 luglio 2022) Una vittoria rincorsa ed attesa da tempo. Un’affermazione, in casa della Red Bull, che sarà propedeutica ad affrontare la seconda parte del Mondiale 2022 di Formula 1 con la massima serenità. Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Austria su Ferrari davanti a Max Verstappen, mettendo in pista una fermezza ed un coraggio invidiabili. Tre sorpassi ai danni del campione del mondo in carica per lanciare un messaggio chiaro: i giochi non sono ancora finiti. La gioia di Charles Leclerc: “Sembrava essere tutto contro di me” Charles Leclerc (Credit foto – pagina Facebook Charles Leclerc)“Ne avevo decisamente bisogno. Voglio dire, ovviamente ogni volta che arrivo a una nuova gara ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Unarincorsa ed attesa da tempo. Un’affermazione, in casa della Red Bull, che sarà propedeutica ad affrontare la seconda parte del Mondiale 2022 di Formula 1 con la massima serenità.ha vinto il Gran Premio di Austria sudavanti a Max Verstappen, mettendo in pista una fermezza ed un coraggio invidiabili. Tre sorpassi ai danni del campione del mondo in carica per lanciare un messaggio chiaro: i giochi non sono ancora finiti. La gioia di: “Sembrava essere tutto contro di me”(Credit foto – pagina Facebook)“Nedecisamente. Voglio dire, ovviamente ogni volta che arrivo a una nuova gara ...

