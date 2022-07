Candice Patton di The Flash: "Volevo abbandonare lo show a causa delle molestie che ho subito online" (Di lunedì 11 luglio 2022) Candice Patton di The Flash ha recentemente rivelato che, già dalla seconda stagione, aveva intenzione di abbandonare lo show a causa delle molestie subite online. Candice Patton si è recentemente aperta a proposito sulla sua esperienza con le molestie online che ha dovuto affrontare dopo aver fatto il suo debutto in The Flash. Durante una conversazione con The Open Up Podcast, la Patton ha spiegato che voleva lasciare lo show "già dalla seconda stagione" perché si sentiva "molto infelice" a causa dei messaggi molesti che i fan le inviavano online. Candice, che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022)di Theha recentemente rivelato che, già dalla seconda stagione, aveva intenzione dilosubitesi è recentemente aperta a proposito sulla sua esperienza con leche ha dovuto affrontare dopo aver fatto il suo debutto in The. Durante una conversazione con The Open Up Podcast, laha spiegato che voleva lasciare lo"già dalla seconda stagione" perché si sentiva "molto infelice" adei messaggi molesti che i fan le inviavano, che ...

