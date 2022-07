Burioni | da Codacons istanza a Cda Rai | “Sia cacciato da Che Tempo che fa”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oltre all’esposto all’Ordine dei medici per ottenere la radiazione dall’albo di Roberto, faremo unaal Cda Rai e alla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, affinché il medico siada ‘Cheche fa’ dove, come noto, è ospite fisso”. Ad annunciarlo oggi all’Adnkronos è il, all’indomani della bufera, diventata anche un caso politico, che ha investito il virologo in seguito ad un suo tweet per il quale è stato accusato di body shaming. “L’episodio di body shaming che vede coinvolto Robertoai danni di una ragazza che aveva l’unica colpa di non essere d’accordo col virologo è grave e deve portare a provvedimenti immediati nei confronti del medico -spiega il- Oltre all’esposto all’Ordine dei medici ...