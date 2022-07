Basket, Summer League NBA 2022: buon Matteo Spagnolo, ma i Timberwolves cedono ai Grizzlies (Di lunedì 11 luglio 2022) Continua il cammino di Matteo Spagnolo all’interno della Summer League NBA in scena a Las Vegas. Il brindisino, scelto al secondo giro dai Minnesota Timberwolves, è stato schierato in quintetto base nella partita che si è giocata stanotte contro i Memphis Grizzlies. Per l’ex Vanoli Cremona 22 minuti di impiego, con 5 punti (2/10 al tiro), 4 rimbalzi e 2 assist. Finisce 70-63 per i Grizzlies, con lo Spagnolo Santi Aldama decisivo negli ultimi due minuti e complessivamente autore di 22 punti. Basket, NBA: Danilo Gallinari firma con i Boston Celtics! Contratto biennale per l’azzurro Mentre è nel vivo la Summer League, per Spagnolo ci sono anche le questioni di mercato da tenere d’occhio, ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Continua il cammino diall’interno dellaNBA in scena a Las Vegas. Il brindisino, scelto al secondo giro dai Minnesota, è stato schierato in quintetto base nella partita che si è giocata stanotte contro i Memphis. Per l’ex Vanoli Cremona 22 minuti di impiego, con 5 punti (2/10 al tiro), 4 rimbalzi e 2 assist. Finisce 70-63 per i, con loSanti Aldama decisivo negli ultimi due minuti e complessivamente autore di 22 punti., NBA: Danilo Gallinari firma con i Boston Celtics! Contratto biennale per l’azzurro Mentre è nel vivo la, perci sono anche le questioni di mercato da tenere d’occhio, ...

Basket: Summer League Nba, Spagnolo di nuovo in campo con Minnesota Per il play solo 5 punti nella sconfitta contro Memphis LAS VEGAS (USA) - Altra chance per Matteo Spagnolo con la maglia dei Minnesota Timberwolves nella Summer League Nba di Las Vegas. Il 19enne play, 50esima scelta all'ultimo draft, ha collezionato quasi 22 minuti nella sconfitta contro i Grizzlies per 71 - 63: Spagnolo è andato a referto con 5 punti ...