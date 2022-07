Amazon | customer service di Cagliari conta oltre 1 400 dipendenti assunti a tempo indeterminato

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Ildiha aperto nel 2013 eoggi1.400ed è un punto ditto centrale tra il cliente finale e l’azienda. Tra chi è presente fin dagli albori c’è Marcello Carta, nel ruolo di D2AS (Digital, Device and Alexa) Specialist Associate. Si occupa di gestire le relazioni con il cliente finale per tutto ciò che riguarda i devices e i servizi tecnologici. Ha iniziato supportando i clienti con la consulenza per i libri digitali e dispositivi e-reader, per poi ampliare il suo lavoro di assistenza per i prodotti digitali che si sono aggiunti nel corso del ...