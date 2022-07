Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2022 ore 10:30 (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 10 LUGLIO 2022 ORE 10.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio EDIZIONE CON AGGIORNAMENTI SUGLI SPOSTAMENTI DA E PER LE LOCALITA’ BALNEARI PERMANGONO DI DISAGI A MACCARESE A CAUSA DIUN PRECEDENTE INCIDENTE SU VIALE ROSPIGLIOSI INTERSEZIONE CON VIAL EMARIA IN DIREZIONE DI FREGENE A FREGENE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DELLA PINETA DI FREGENE E VIALE CASTELLAMARE IN DIREZIONE DEL LUNGOMARE CODE IN AUMENTO SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI SI PROCEDE A RILENTO SU VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPO DI CARNE DIREZIONE ANZIO CODE ANCHE SU VIA FLACCA ALTEZZA PIANA DI SANT’AGOSTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO POTENZIATE LE LINEE MARE PER IL ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 10 LUGLIOORE 10.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAEDIZIONE CON AGGIORNAMENTI SUGLI SPOSTAMENTI DA E PER LE LOCALITA’ BALNEARI PERMANGONO DI DISAGI A MACCARESE A CAUSA DIUN PRECEDENTE INCIDENTE SU VIALE ROSPIGLIOSI INTERSEZIONE CON VIAL EMARIA IN DIREZIONE DI FREGENE A FREGENE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DELLA PINETA DI FREGENE E VIALE CASTELLAMARE IN DIREZIONE DEL LUNGOMARE CODE IN AUMENTO SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI SI PROCEDE A RILENTO SU VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPO DI CARNE DIREZIONE ANZIO CODE ANCHE SU VIA FLACCA ALTEZZA PIANA DI SANT’AGOSTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO POTENZIATE LE LINEE MARE PER IL ...

