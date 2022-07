Traffico Roma del 10-07-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno Avrei trovati dalla redazionedelle norme sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo ricordiamo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate dalle 7 alle 22temporanea chiusura per un incendio avvenuto ieri in Viale Palmiro Togliatti tra via Casilina e via Filomusi Guelfi mentre un albero pericolante con la riduzione della carreggiata Si segnala in via Ardeatina all’altezza di via di spregamore prudenza per un incidente in via Giulio che dicono all’altezza di via Varo altro incidente da segnalare in via Giuseppe Berto all’altezza di via Grotta Perfetta nuovo incidente con rallentamenti questa volta sulla Pontina all’altezza di Castelno direzione Pomezia ...