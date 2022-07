Sassuolo, infortunio per Hamed Traorè: operato per una frattura al piede sinistro (Di domenica 10 luglio 2022) Brutta tegola per il Sassuolo, che perde Hamed Traorè a causa di una frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Il 22enne calciatore ivoriano non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il club comunica che ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Brutta tegola per il, che perdea causa di unaal quinto metatarso del. Il 22enne calciatore ivoriano non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il club comunica che ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni. SportFace.

