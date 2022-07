Nocera Inferiore piange per la morte di Federico Capasso | il cordoglio del sindaco

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ildi, Paolo De Maio, ha espresso il suo personaleper ladi, il giovane 22enne coinvolto questa notte in un tragico incidente a Cava de’ Tirreni. “La suaci lascia sgomenti – ha detto il primo cittadino. Una giovane vita che avremmo voluto custodire e far crescere”. La vittima era in sella ad uno scooter con un amico che è rimasto ferito lievemente. Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte dei carabinieri del reparto territoriale die di Cava de’Tirreni, lo scooter intorno alle tre di questa notte si è scontrato all’altezza di un incrocio in via 25 luglio a Cava ...

