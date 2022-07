Napoli, un calciatore lascia il ritiro di Dimaro: il motivo (Di domenica 10 luglio 2022) Il Napoli continua il ritiro estivo a Dimaro in vista dell’inizio della stagione calcistica. Gli azzurri si sono allenati anche oggi con una doppia seduta agli ordini di Luciano Spalletti che ha anche accolto Stanislav Lobotka. Dall’esterno del campo di Carciato sono arrivate diverse notizie importanti tra campo e mercato, direttamente dalle parole di Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli. Juan Jesus Napoli (Getty Images)Napoli, Juan Jesus lascia il ritiro di Dimaro Assente all’allenamento odierno del Napoli Juan Jesus. Il motivo è stato annunciato dalla stessa società sul proprio profilo ufficiale, nel report quotidiano. Si allargherà la famiglia azzurra perché il difensore azzurro, a ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 luglio 2022) Ilcontinua ilestivo ain vista dell’inizio della stagione calcistica. Gli azzurri si sono allenati anche oggi con una doppia seduta agli ordini di Luciano Spalletti che ha anche accolto Stanislav Lobotka. Dall’esterno del campo di Carciato sono arrivate diverse notizie importanti tra campo e mercato, direttamente dalle parole di Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del. Juan Jesus(Getty Images), Juan JesusildiAssente all’allenamento odierno delJuan Jesus. Ilè stato annunciato dalla stessa società sul proprio profilo ufficiale, nel report quotidiano. Si allargherà la famiglia azzurra perché il difensore azzurro, a ...

Piratamorgan050 : RT @PolliceAzzurro: Tutto fatto per #Dybala al #Napoli. Manca solo il NO del calciatore. #Calciomercato #Napoli - MARCO196913 : RT @Erfaina1988: #Chelsea prepara anche una proposta per #koulibaly da circa 40M e contratto da 9M all'anno per il calciatore. Vediamo se i… - iVel_____ : @TutelaMagliaNA @_softPizza_ @Guido17595958 @salv_amoroso @Spazio_Napoli Ipotizzo: “colpi di scena”, nel senso che… - napolista : Gazzettino: Deulofeu stanco di aspettare il Napoli, potrebbe guardare altrove Il calciatore potrebbe prendere in c… - Karim59296126 : @majewsky2000 Ti aggiorno io: Dybala è virtualmente un calciatore del Napoli, mancano solo la risposta dell’agente… -