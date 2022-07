Meh Zhou Hakka vs Cheng Poison Q Ian Bao | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 luglio 2022) Fresco di aver ottenuto la prima vittoria della stagione,du Qianbao si reca nella città calcistica di Wuhua Hengpi per affrontare il Meilunedì 11 luglio. La squadra di Milan Ristic è imbattuta in ciascuna delle quattro partite casalinghe di questa stagione e cercherà di mantenere questo record impressionante. Il calcio di inizio di MehvsQ Ian Bao è previsto alle 10:30 del mattino Prepartita MehvsQ Ian Bao: a che punto sono le due squadre? MehAl Meiè stata negata la terza vittoria consecutiva per la prima volta quest’anno poiché sono ...