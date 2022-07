LIVE Djokovic-Kyrgios 4-6 6-3 6-4 4-5, Finale Wimbledon 2022 in DIRETTA: il serbo deve allungare il quarto set (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Non trova il campo in recupero il classe 1995, 30-15 Serve&volley vincente di Djokovic. 15-15 Sul nastro il passante di Kyrgios. 0-15 Doppio fallo di Nole. 4-5 Kyrgios RESTA ANCORA AVANTI! Nole deve allungare il set. 40-30 Ace dell’oceanico. 30-30 RISPOSTA PROFONDA E DIRITTO VINCENTE DI Djokovic 30-15 STRETTINO IN BACK DI ROVESCIO PAZZESCO DI NOLE 30-0 Lunga la risposta di Nole. 15-0 Ace di Kyrgios. 4-4 Djokovic tiene a zero il servizio. 40-0 L’australiano non riesce a trovare la risposta. 30-0 Kyrgios perde la diagonale di rovescio. 15-0 Buona prima di Djokovic che chiude a volo. 3-4 Il classe 1995 resta avanti nel ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Non trova il campo in recupero il classe 1995, 30-15 Serve&volley vincente di. 15-15 Sul nastro il passante di. 0-15 Doppio fallo di Nole. 4-5RESTA ANCORA AVANTI! Noleil set. 40-30 Ace dell’oceanico. 30-30 RISPOSTA PROFONDA E DIRITTO VINCENTE DI30-15 STRETTINO IN BACK DI ROVESCIO PAZZESCO DI NOLE 30-0 Lunga la risposta di Nole. 15-0 Ace di. 4-4tiene a zero il servizio. 40-0 L’australiano non riesce a trovare la risposta. 30-0perde la diagonale di rovescio. 15-0 Buona prima diche chiude a volo. 3-4 Il classe 1995 resta avanti nel ...

