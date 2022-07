La Transafricana è il massimo dell’esplorazione del continente che un viaggio possa offrire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 luglio 2022) Come organizzare uncome la? Laè ilattraverso ilafricano che unpuò, una spedizione come questa è un’avventura intrepida ed emozionante da compiere ma anche da pianificare. Questi viaggi lunghi attraverso più paesi sono per loro stessa natura più complicati dei viaggi, passatemi il termine, standard; e nascondono alcune piccole insidie che è meglio evitare fin dalla fase di programmazione. Spedizioni di questa portata possono richiedere mesi di pianificazione e tempo speso a esaminare le mappe e discutere di percorsi e luoghi da includere lungo il percorso. Utilizzando la nostra esperienza e con i nostri partner in ogni paese dell’Africa abbiamo definito un ...