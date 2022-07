(Di domenica 10 luglio 2022) DIMARO - In attesa dell'arrivo (previsto per mecoledì) del presidente Aurelio De, il figlio Edoardo si è intrattenuto con idelpresenti al ritiro di Dimaro con qualche ...

Pubblicità

sportli26181512 : La frase di Edo De Laurentiis su #Dybala che scatena i tifosi del #Napoli: Arrivato al ritiro di Dimaro il figlio d… - sscnialler : Per scrivere quel tweet adl ha palesemente chiesto ad edo di cercare su google “frasi di auguri 18 anni” poi ha cam… -

Lanostratv

DIMARO - In attesa dell'arrivo (previsto per mecoledì) del presidente Aurelio De Laurentiis , il figlio Edoardo si è intrattenuto con i tifosi del Napoli presenti al ritiro di Dimaro con qualche ...... "He Zhong Guo ," e sono una traduzione della"Stati Uniti") hanno sostituito le traduzioni ... Ad esempio, nell'era, la traduzione giapponese Kanji (la pronuncia giapponese di Han Zi, che ... Chiara Ferragni e Fedez, periodo d'oro: il nipotino, X Factor e Sanremo 2023 DIMARO - In attesa dell'arrivo (previsto per mecoledì) del presidente Aurelio De Laurentiis, il figlio Edoardo si è intrattenuto con i tifosi del Napoli presenti al ritiro di Dimaro con qualche battut ...