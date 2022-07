Pubblicità

Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - TMit_news : Il confronto tra la nostra Serie A e la Premier League resta impietoso, coi club del Regno Unito che incassano ??????… - ma_io_boh_ : RT @Gazzetta_it: Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - Vincenzo140893 : RT @loris_casati: Dybala e Pogba al prossimo Juve-Inter - simogattok : @NicoSpinelli8 @Inter Immagina temere la Juve sostenuta, dopo gli ultimi 3 arbitraggi di Juve-Inter di questo 2022. -

Il Monza ha già contato fino a 7, sono gli acquisti fatti a neanche metà luglio. Se mettessimo da parte il grande attivismo di, Fiorentina e Lazio, oggi Adriano Galliani sarebbe come minimo da podio. In fondo, ci aveva avvertito pochi minuti dopo la storica promozione in Serie A: "Io sono un noto spendaccione". E ...Ormai è una corsa sul tempo tra Juventus eper Gleison Bremer. Sul tempo perché, entrambe chiamate a un movimento di peso in difesa per l'uscita rispettivamente di De Ligt e di Skriniar, sarà decisivo chi riuscirà per primo a contare sui ...In attacco il grande colpo Il Monza targato Berlusconi-Galliani fa sul serio, ai brianzoli sono stati accostati grandi nomi, l'ultimo quello di Luis Suarez in uscita dall'Atletico Madrid. Ai microfon ...Eugenio Fascetti, ex allenatore, ha analizzato il calciomercato delle big di Serie A, parlando anche di Pogba.