Il Vesuvio non dimentica, un evento ricorda gli incendi (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – Con una passeggiata naturalistica nelle aree distrutte dalle fiamme e poi riforestate, volontari e comuni cittadini hanno ricordato i terribili incendi che nel luglio 2017 devastarono il Vesuvio. Questa mattina circa un centinaio di volontari, impegnati nella tutela dell’ambiente, ha fatto tappa nei luoghi colpiti dalle fiamme e successivamente rinati grazie alla piantumazione di alberelli autoctoni: lecci, frassino, sughere, corbezzoli. L’evento denominato ‘Il Vesuvio non dimentica’ organizzato dall’associazione Primaurora nata per proteggere, tutelare e valorizzare l’ambiente, il territorio e la natura, ha visto l’adesione di altre associazioni, di adulti e piccini che al termine della escursione hanno fatto volare al cielo aquiloni. ”Cinque ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – Con una passeggiata naturalistica nelle aree distrutte dalle fiamme e poi riforestate, volontari e comuni cittadini hannoto i terribiliche nel luglio 2017 devastarono il. Questa mattina circa un centinaio di volontari, impegnati nella tutela dell’ambiente, ha fatto tappa nei luoghi colpiti dalle fiamme e successivamente rinati grazie alla piantumazione di alberelli autoctoni: lecci, frassino, sughere, corbezzoli. L’denominato ‘Ilnon’ organizzato dall’associazione Primaurora nata per proteggere, tutelare e valorizzare l’ambiente, il territorio e la natura, ha visto l’adesione di altre associazioni, di adulti e piccini che al termine della escursione hanno fatto volare al cielo aquiloni. ”Cinque ...

