F1 in tv, GP Austria 2022: orario gara, programma, streaming, guida TV8 e Sky (Di domenica 10 luglio 2022) Quest’oggi al Red Bull Ring di Spielberg è in programma il Gran Premio d’Austria 2022, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si profila un nuovo capitolo della sfida totale tra Red Bull e Ferrari, con Max Verstappen che parte davanti a tutti dopo il successo di ieri nella Sprint Race. LA DIRETTA LIVE DEL GP D’Austria DI F1 DALLE 15.00 Il leader della generale precede in griglia le Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre la seconda fila verrà completata dalla Mercedes di George Russell. Attenzione anche a Sergio Perez, 5° con la Red Bull dopo la bella rimonta nella mini-gara del sabato. La gara del Red Bull Ring verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K ed in diretta streaming su Sky Go e ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Quest’oggi al Red Bull Ring di Spielberg è inil Gran Premio d’, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si profila un nuovo capitolo della sfida totale tra Red Bull e Ferrari, con Max Verstappen che parte davanti a tutti dopo il successo di ieri nella Sprint Race. LA DIRETTA LIVE DEL GP D’DI F1 DALLE 15.00 Il leader della generale precede in griglia le Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre la seconda fila verrà completata dalla Mercedes di George Russell. Attenzione anche a Sergio Perez, 5° con la Red Bull dopo la bella rimonta nella mini-del sabato. Ladel Red Bull Ring verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K ed in direttasu Sky Go e ...

