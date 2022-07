F1 | fischi e discriminazione al Red Bull Ring | la FIA non sta a guardare

Leggi su oasport

Un clima un po' troppo arroventato al Red, sede dell'undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Al di là della disputa iridata tra Ferrari e Red, a tenere banco è stato anche il comportamento di una fetta di pubblico presente a Spielberg. Il britannico Lewis Hamilton, in particolare, si è lamentato molto dell'atteggiamento dei supporters di Max Verstappen, rei di aver esultato in maniera sguaiata quando il britannico è andato a sbattere violentemente contro le barriere nel corso delle qualifiche del venerdì. "Un pilota poteva finire in ospedale e il pubblico esulta, applaude? Credo sia semplicemente incredibile che possa esser davvero successa una cosa simile, nonostante sappiano quanto sia pericoloso il nostro sport. Non bisognerebbe mai tifare per la morte o l'incidente di qualcuno", le sue parole a Speedweek.