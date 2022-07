Dutch Mantell Zeb Colter | “Paul Heyman ha ucciso Cesaro”

(Di domenica 10 luglio 2022) Quello di Claudio Castagnoli è, con alto tasso di probabilità, il nome più caldo dell’appena passato giugno, approdato in pompa magna in All Elite Wrestling, dopo più di 10 anni trascorsi in WWE, presso la quale ha acquisito la nomea del più sottovalutato e peggio sfruttato; a proposito, ha detto la sua, l’ex-Zeb, il quale fece da manager all’alloraai tempi degli All-Americans, quando faceva coppia con Jack Swagger, l’odierno Jake Hager, anch’egli in AEW. L’uccisione del push “Quando entri in un’arena di wrestling, devi ascoltare la reazione del pubblico, ma anche ascoltare le opinioni e ciò che pensano di te nel backstage. Ed al pubblico, nonostante fossi io ad attirare heat, piacevano Swagger einsieme. Entrambi alti quasi 2 metri e forti, così un ...

