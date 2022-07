Dembele, vicino il rinnovo col Barcellona: la chiave sono i bonus (Di domenica 10 luglio 2022) . Alla fine il francese dovrebbe restare blaugrana Dembélé sta per dire nuovamene sì al Barcellona. Per l‘Equipe il francese sarebbe pronto a firmare un contratto di 2 anni dopo esser rimasto svincolato dal 30 giugno. L’esterno francese avrebbe dato l’ok ad una riduzione dell’ingaggio rispetto ai 10 milioni percepiti fino alla scadenza del precedente rapporto. Il nuovo accordo prevede comunque dei bonus molto corposi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) . Alla fine il francese dovrebbe restare blaugrana Dembélé sta per dire nuovamene sì al. Per l‘Equipe il francese sarebbe pronto a firmare un contratto di 2 anni dopo esser rimasto svincolato dal 30 giugno. L’esterno francese avrebbe dato l’ok ad una riduzione dell’ingaggio rispetto ai 10 milioni percepiti fino alla scadenza del precedente rapporto. Il nuovo accordo prevede comunque deimolto corposi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

