Cosa rivela di Mosca il crollo di Yandex, il Google russo (Di domenica 10 luglio 2022) Pochi in Europa occidentale utilizzano quello che dal 1997 è considerato il gioiello tecnologico della Federazione Russa: Yandex. Si dovrebbe dire “era” perché la guerra scatenata contro l’Ucraina lo ha praticamente ridotto, in pochi mesi, a un cumulo di macerie: l’amministratrice delegata Elena Bunina (che prima di ricoprire per cinque anni questo incarico era uno dei docenti più apprezzati della facoltà di matematica dell’università di Mosca), in aprile ha preso un volo per Tel Aviv ed ora è residente di Israele; 2.400 dipendenti (un sesto del totale ed in gran misura ai livelli e ai gradi elevati) hanno preso la strade dell’emigrazione, il suo fondatore Arkady Volozh (anche lui proveniente dal mondo accademico) e i suoi più stretti collaboratori hanno dato le dimissioni da quando la nuova normativa sull’informazione prevede 15 anni di prigione a chi ... Leggi su formiche (Di domenica 10 luglio 2022) Pochi in Europa occidentale utilizzano quello che dal 1997 è considerato il gioiello tecnologico della Federazione Russa:. Si dovrebbe dire “era” perché la guerra scatenata contro l’Ucraina lo ha praticamente ridotto, in pochi mesi, a un cumulo di macerie: l’amministratrice delegata Elena Bunina (che prima di ricoprire per cinque anni questo incarico era uno dei docenti più apprezzati della facoltà di matematica dell’università di), in aprile ha preso un volo per Tel Aviv ed ora è residente di Israele; 2.400 dipendenti (un sesto del totale ed in gran misura ai livelli e ai gradi elevati) hanno preso la strade dell’emigrazione, il suo fondatore Arkady Volozh (anche lui proveniente dal mondo accademico) e i suoi più stretti collaboratori hanno dato le dimissioni da quando la nuova normativa sull’informazione prevede 15 anni di prigione a chi ...

