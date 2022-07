Brad Pitt e la sua rara malattia | Sto sempre peggio e nessuno mi crede!

Pubblicità

BTwoEl : 'Voi del calcio siete dei gran cafoni.Perché nella vita non si può parlare solo di soldi. Noi nel cinema siamo dei… - Alessan35185579 : @j4ckol0 Ma si è guardato allo specchio?ha una faccia assolutamente inespressiva e non è certo Brad Pitt - BTwoEl : @1926_cri 'Perché nella vita non si può parlare solo di soldi. Noi nel cinema siamo dei gran signori, perché di Bra… - AnnaSogni : @PBalabam ma che bella personcina , debole con i duri e duro con i deboli . Tra l'altro non è che sia proprio un Brad Pitt - ila84c : @fedeblen Angelina + metà Brad Pitt.. ???? -

Prima di Somewhere , la nostra mette a segno una serie di colpacci mica da ridere: è la figlia die Cate Blanchett nel gigantesco Babel di Alejandro González Iñárritu; li ritrova l'anno ...Sara Frisco per 'il Giornale' bullet train 1 Sandra Bullock si dichiara stanca e stressata e pronta a mettere in pausa, almeno per un po', la professione di attrice., dal canto suo, parla di sentirsi 'on my last leg', che ...Al grido di «Ciao Roma» i Maneskin si sono ripresi la Capitale. Non che l'avessero mai persa, ma i trionfi internazionali avevano portato la band lontana da quella città ...Una malattia talmente particolare che nessuno sembra volerla diagnosticare a Brad Pitt che però ne soffre sempre di più gli crea molti problemi e si è sfogato al riguardo in un’intervista.