Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2022 ore 15 | 30

(Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 9 LUGLIOORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE STRADE DELLA. NON SEGNALIAMO PARTICOLARI PROBLEMATICHE AD ECCEZIONE DELLA VIA PONTINA DOVE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA SEGNALIAMO INOLTRE LA CHIUSURA TEMPORANEA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO IN PROVINCIA DI FROSINONE PERMANE LA CHIUSURA, IN QUESTO CASO PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DEGLI INCENDI DEI GIORNI SCORSI, DELLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 9+680 AL CONFINE CON L’ABRUZZO E IL KM 27+700 A SAN DONATO VAL COMINO, E DELLA ...