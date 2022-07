Verona, in chiusura Doig: i dettagli dell’affare (Di sabato 9 luglio 2022) Il Verona è ad un passo dalla chiusura per Doig dell’Hibernian: affare definito sulla base di 3 milioni di euro Il Verona del diesse Marroccu è pronto a piazzare un altro colpo di mercato in questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbe in dirittura d’arrivo l’esterno Doig dell’Hibernian. Il 20enne scozzese arriva a titolo definitivo per una cifra attorno ai 3 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Ilè ad un passo dallaperdell’Hibernian: affare definito sulla base di 3 milioni di euro Ildel diesse Marroccu è pronto a piazzare un altro colpo di mercato in questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbe in dirittura d’arrivo l’esternodell’Hibernian. Il 20enne scozzese arriva a titolo definitivo per una cifra attorno ai 3 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

leonzan75 : RT @MCriscitiello: L’HELLAS VERONA in chiusura per lo scozzese Doig (Hibernian) esterno di 20 anni. Arriva a titolo definitivo per tre mili… - MCriscitiello : L’HELLAS VERONA in chiusura per lo scozzese Doig (Hibernian) esterno di 20 anni. Arriva a titolo definitivo per tre… - HellasLive : #Doig all’#HellasVerona, affare in chiusura con l’Hibernian - infoitsport : MN - Daniel Maldini al Verona: affare verso la chiusura nei prossimi giorni - moralesajv87 : RT @FraNasato: Secondo Milannews il prestito di Daniel Maldini al Verona va verso la chiusura nei prossimi giorni #Milan -