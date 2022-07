Ucraina, la crisi delle patatine fritte dei McDonald’s russi (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – crisi della catena dei rifornimento o effetto delle sanzioni. Non si tratta di chip o materiali rari, e neanche del grano bloccato nei porti ucraini, ma di patate.In alcuni dei locali del nuovo fast food russo “Vkusno i tochka” (delizioso e basta) aperti a giugno al posto dei McDonald’s, chiusi poche settimane dopo l’inizio della guerra contro l’Ucraina, mancano dai menù, patate fritte e “patate rustiche”, una versione un poco più spessa. E non ci saranno fino all’autunno. La questione, solo in apparenza di secondo pieno, si è presto trasformata in politica, con il governo che scende in campo per negare qualsiasi tipo di problema di rifornimento. Le patate giuste per produrre i piatti che accompagnano i burger sono introvabili. Nel 2021, il raccolto di questa varietà è andato male, si ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) –della catena dei rifornimento o effettosanzioni. Non si tratta di chip o materiali rari, e neanche del grano bloccato nei porti ucraini, ma di patate.In alcuni dei locali del nuovo fast food russo “Vkusno i tochka” (delizioso e basta) aperti a giugno al posto dei, chiusi poche settimane dopo l’inizio della guerra contro l’, mancano dai menù, patatee “patate rustiche”, una versione un poco più spessa. E non ci saranno fino all’autunno. La questione, solo in apparenza di secondo pieno, si è presto trasformata in politica, con il governo che scende in campo per negare qualsiasi tipo di problema di rifornimento. Le patate giuste per produrre i piatti che accompagnano i burger sono introvabili. Nel 2021, il raccolto di questa varietà è andato male, si ...

