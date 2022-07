Turista cade su sentiero vietato del cratere del Vesuvio | soccorso e denunciato

Pubblicità

Unamericano è caduto nel cratere del Vesuvio ed è stato soccorso; fortunatamente non è gravemente ferito. Era accompagnato da quattro familiari: il gruppo stava percorrendo un sentiero ...Un21enne, di nazionalità statunitense, ha imboccato un sentiero non autorizzato per giungere al Cratere del Vesuvio e, dopo una caduta, ha riportato escoriazioni multiple alle braccia e alla ...Un turista 21enne, di nazionalità statunitense, ha imboccato un sentiero non autorizzato per giungere al Cratere del Vesuvio e, dopo una caduta, ha riportato ...L'uomo ha rifiutato il ricovero ed è stato denunciato per invasione di terreni pubblici o a uso pubblico insieme ai tre familiari che erano con lui. Anche altri due turisti che, senza autorizzazione, ...