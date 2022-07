Torino, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di sabato 9 luglio 2022) Il Torino è pronto a ripartire in vista dell’inizio della stagione 2022/2023. I granata si ritroveranno al Filadelfia il 4 luglio per poi continuare la preparazione estiva in due località differenti dell’Austria: l’11 luglio, la squadra si dirigerà verso Bad Leonfelden per una prima parte di ritiro, per poi concludere a Waidring nelle ultime settimane del mese. Di seguito le amichevoli in programma. calendario amichevoli Venerdì 15 luglio Ore 14:30, Torino-Eintracht Martedì 19 luglio Ore 18:00, Torino-Mlada Boleslav Sabato 23 luglio Ore 17:00, Torino-Al Wahda Mercoledì 27 luglio Ore 18:00, Torino-Apollon Limassol Sabato 30 luglio Ore 19:00, Torino-Nizza SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Ilè pronto a ripartire in vista dell’inizio della stagione/2023. I granata si ritroveranno al Filadelfia il 4 luglio per poi continuare la preparazione estiva in due località differenti dell’Austria: l’11 luglio, la squadra si dirigerà verso Bad Leonfelden per una prima parte di ritiro, per poi concludere a Waidring nelle ultime settimane del mese. Di seguito leinVenerdì 15 luglio Ore 14:30,-Eintracht Martedì 19 luglio Ore 18:00,-Mlada Boleslav Sabato 23 luglio Ore 17:00,-Al Wahda Mercoledì 27 luglio Ore 18:00,-Apollon Limassol Sabato 30 luglio Ore 19:00,-Nizza SportFace.

