(Di sabato 9 luglio 2022) Con le regole attuali la coalizione con Lega e Fi avrebbe 55 eletti in più del centrosinistra. I grillini perderebbero 257 parlamentari, Forza Italia 104. Pesano indecisi e astenuti: 40

Pubblicità

SoniaLaVera : RT @73deva73: Se si votasse ora vincerebbe il centrodestra FdI il primo partito, il M5S fermo all’11% - La Stampa. Poi ti chiedi perché il… - stagliacollo : RT @73deva73: Se si votasse ora vincerebbe il centrodestra FdI il primo partito, il M5S fermo all’11% - La Stampa. Poi ti chiedi perché il… - 73deva73 : Se si votasse ora vincerebbe il centrodestra FdI il primo partito, il M5S fermo all’11% - La Stampa. Poi ti chiedi… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Se si votasse ora vincerebbe il centrodestra FdI il primo partito, il M5S fermo all’11% - LaStampa : Se si votasse ora vincerebbe il centrodestra FdI il primo partito, il M5S fermo all’11% -

Partiti e candidati cominciano a sentirsi in odore di elezione. Sicuramente l'assaggio delle amministrative di giugno ha dato molti spunti di riflessione soprattutto sulla percentuale deludente della ...... quale è stato il metodo da lei perseguito nel conferimento delle deleghe fino adassegnate e ...d'Italia che tutti i sondaggisti danno primo ed incontrastato Partito italiano che sioggi ...Una potenziale crisi di governo alle porte, quattro scenari diversi. Due che contemplano il fatto che M5S voti – pur se tra qualche mal di pancia – la fiducia al governo Draghi.Il comitato nomine propone una mediazione: un nome "bipartisan" per il nuovo consigliere La nuova puntata della disputa per la governance delle Generali sarà la prossima settimana, quando molto probab ...