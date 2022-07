Quanti soldi ha guadagnato Elena Rybakina vincendo Wimbledon 2022? Montepremi e cifre

Leggi su oasport

(Di sabato 9 luglio 2022)ha vinto. La kazaka ha sconfitto Ons Jabeur in tre set, al termine di una bella rimonta andata in scena sull’erba londinese: dopo aver perso il primo parziale, la numero 23 del ranking WTA ha alzato il ritmo e ha schiacciato la tunisina, attuale numero 2 al mondo, con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2. La kazaka ha conquistato il suo primo Slam della carriera. Si tratta di un risultato agonistico e sportivo davvero encomiabile per questa tennista nata a Mosca, cresciuta e residente in Russia, che di kazako ha di fatto soltanto il passaporto (i russi sono esclusi da questa edizione a causa del conflitto bellico). Il trionfo odierno ha chiaramente un importante risvolto economico:ha...