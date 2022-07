Nuovo incendio a Roma In via Palmiro Togliatti a prendere fuoco è stato uno degli autodemolitori

(Di sabato 9 luglio 2022). Questa volta aunopresenti in via, a Centocelle, zona Est della Capitale. Le fiamme hanno prodotto una densa nube nera visibile in tutta la città e hanno provocato diversi boati e esplosioni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del, anche Carabinieri, Polizia e Polizia locale di Roma Capitale. “Ormai è chiaro che Roma è aggredita dai piromani. Se si tratti di cani sciolti o di criminalità organizzata ce lo diranno gli inquirenti, quel che è certo è che i romani non si faranno intimidire da chi vuole fermare il cambiamento della città”. Lo dichiara Claudio Mancini, deputato del Partito Democratico, che ...

elio_vito : Nuovo incendio oggi a Roma, è colpa del reddito di cittadinanza! - Agenzia_Ansa : Un grande incendio si è sviluppato nella zona nord di Roma coinvolgendo l'area della Pineta Sacchetti e di Monte Ma… - fattoquotidiano : Roma, nuovo incendio al parco del Pineto: evacuati centri sportivi e abitazioni. Cenere, detriti e fuliggine fino i… - lmv252 : RT @Luke2375: A Roma ogni giorno è un giorno buono per un nuovo incendio. Quando è vicino fa ancora più impressione. A Cinecittà è buio, s… - Val3r1o0o : RT @Luke2375: A Roma ogni giorno è un giorno buono per un nuovo incendio. Quando è vicino fa ancora più impressione. A Cinecittà è buio, s… -

Unmaxiè divampato a Roma , in zona Centocelle, nel pomeriggio di sabato 9 luglio. Una vasta nube di fumo nero è visibile in tutto il quadrante centro - sud della Capitale, persino al ...Non accenna a placarsi la forza del vastoche nella tarda mattina di oggi è divampato intorno alle campagne tra la frazione di ... Ilfronte del fuoco è quindi ora localizzato nel Comune ...Nuovo incendio a Roma. Questa volta a prendere fuoco è stato uno degli autodemolitori presenti in via Palmiro Togliatti, a Centocelle, zona ...Roma è stata colpita da un bruttissimo incendio. I vigili del fuoco sono già al lavoro. La nube di fumo è visibile da molti quartieri.