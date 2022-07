Napoli | bimba di 4 anni morta in ospedale | stop ai funerali Aperta inchiesta

(Di sabato 9 luglio 2022) Sono stati rinviati i, già programmati, per Maria La Gatta, ladi 4, originaria di Saviano, deceduta all’Santobono di. Il motivo? La Procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico, che chiarirà le cause della morte.di 4inai. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... il cui decesso è avvenuto dopo un ricovero nell'ospedale pediatrico Santobono di. Un dramma ... Laera nata a Saviano, dove aveva vissuto fino a poche settimane fa quando si erano entrambe ...La piccola era nata a Saviano () e lì aveva vissuto con la madre sino al recentissimo trasferimento a Mugnano del Cardinale. Il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, conferma che la ...Stop a i funerali della bimba di quattro anni che sembrava fosse morta per un arresto cardiocircolatorio, in seguito ad una complessa patologia di cui soffriva. In poche ore si è aperto ...Sara' l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di quattro anni, affetta dalla nascita da una grave malattia, che viveva da tempo in ...