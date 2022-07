Milan, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di sabato 9 luglio 2022) La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e il Milan, dopo aver reso noto il programma del ritiro, ha iniziato anche ad annunciare il calendario delle amichevoli estive che disputerà prima dell’inizio del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione di mister Stefano Pioli, dopo la conquista del diciottesimo Scudetto della propria storia, è pronta per recitare un nuovo ruolo da protagonista e cercare di difendere il titolo tricolore. Ecco il programma completo delle amichevoli: IN AGGIORNAMENTO Sabato 16 luglio Milan-Colonia Sabato 23 luglio ore 18 Milan-Zalaegerszegi TE Mercoledì 27 luglio Ore 19 Wolfsberger-Milan Domenica 31 luglio ore 18 Milan-Marsiglia ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e il, dopo aver reso noto ildel ritiro, ha iniziato anche ad annunciare ildelleche disputerà prima dell’inizio del campionato di Serie A/2023. La formazione di mister Stefano Pioli, dopo la conquista del diciottesimo Scudetto della propria storia, è pronta per recitare un nuovo ruolo da protagonista e cercare di difendere il titolo tricolore. Ecco ilcompleto delle: IN AGGIORNAMENTO Sabato 16 luglio-Colonia Sabato 23 luglio ore 18-Zalaegerszegi TE Mercoledì 27 luglio Ore 19 Wolfsberger-Domenica 31 luglio ore 18-Marsiglia ...

