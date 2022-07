LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga a due, vantaggio di quasi tre minuti su tre inseguitrici (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro D’ITALIA Donne 2022 12.21 Fra poco la corsa transiterà sotto il traguardo di San Lorenzo Dorsino per poi andare ad affrontare le due salite rimanenti. 12.18 Fra le attaccanti quella messa meglio in classifica generale è Erica Magnaldi, ottava a 12’35” da Van Vleuten. 12.15 Aumenta il divario fra il gruppo e le battistrada: 2’55”. 12.13 All’inseguimento ci sono Brodie Chapman (FDJ), Anouska Koster (Jumbo-Visma) ed Erica Magnaldi (UAE Team ADQ). 12.11 Alcune atlete provano a partire dal gruppo, ma in testa continuano a resistere Gaia Realini e Kristen Faulkner. 12.09 All’ingresso di Andalo il gruppo paga esattamente ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALED’ITALIA12.21 Fra poco la corsa transiterà sotto il traguardo di San Lorenzo Dorsino per poi andare ad affrontare le due salite rimanenti. 12.18 Fra le attaccanti quella messa meglio in classifica generale è Erica Magnaldi, ottava a 12’35” da Van Vleuten. 12.15 Aumenta il divario fra il gruppo e le battistrada: 2’55”. 12.13 All’inseguimento ci sono Brodie Chapman (FDJ), Anouska Koster (Jumbo-Visma) ed Erica Magnaldi (UAE Team ADQ). 12.11 Alcune atlete provano a partire dal gruppo, ma in testa continuano a resistere Gaia Realini e Kristen Faulkner. 12.09 All’ingresso di Andalo il gruppo paga esattamente ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo non lascia andare la fuga - #Donne #tappa #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Giro Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: è sfida Van Vleuten-Cavalli sul Passo Daone! - #Donne #tappa… - semioticmonkey : Oh mai gli Irons stanno ancora in giro a fare i concerti?! In pensione non ci vanno, loro che possono? P.S. il mio… - Eurosport_IT : Dopo l'arrivo di Aldeno si riparte da San Michele All’Adige ????????? ?? H 12:45 - San Michele All’Adige > San Loren… - zazoomblog : LIVE Giro Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Marta Cavalli si gioca il tutto per tutto sul Passo Daone - #Donne… -