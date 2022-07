(Di sabato 9 luglio 2022) Il difensore brasiliano Gleson Breimer sarebbe sempre più vicino all', almeno cosi la pensa il giornalista e grande tifoso nerazzurroche oggi sul suo canale You Tube ha detto...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : Inter, Gian Luca Rossi su Bremer: 'Lunedì il presidente del Torino dovrebbe cederlo, si tratta di capire se...' - Gianlu77Gian : @gianluca_sarto Se #Casadei (ne varrà la pena?) dall'Inter solo con recompra (è da capire poi la cifra) allora… - corradostop : @gianlucarossitv CIAO CARISSIMO GIAN LUCA SEMPRE FORZA INTER. - LucaBertani61 : @DiMarzio @Inter Ma quindi Gian non ho capito...dicevano di averlo da un anno e poi dici che li ha sfanculati così… - ClaudioVerga : @DiMarzio @Inter non hanno un soldo Gian -

Footballnews24.it

Commenta per primo Un mese fa il tecnico dell'AtalantaPiero Gasperini chiedeva alla società o profili di livello o pedine giovani, per svecchiare la ... centravanti dell'reduce da un'annata ...... 7 Gaetano Scirea - Mariella, 8 Pietro Vierchowod, 9 Giancarlo Antognoni, 10 Beppe Dossena, 11... Juventus (6) Fiorentina (5)(5) Milan (2) Cagliari (1) Roma (1) Torino (1) Udinese (1). Ci ... L’Inter 2022/2023 prende forma: Gian Luca Rossi dirige, Nicolò Schira è la voce L’attaccante è ricercato anche dal Monza, ma attende che l’Inter accetti l’offerta di uno dei due club Continua da giorni la telenovela Pinamonti, che coinvolge Atalanta e Monza. L’Atalanta vuole rega ...Così Adriano Galliani sull'attaccante dell'Inter Andrea Pinamonti, bomber con la valigia in mano dato il sovraffollamento nel reparto offensivo nerazzurro. PREZZO FISSATO - 20 i milioni di euro che se ...